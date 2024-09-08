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Spor

Hollanda'da kriz! Weghorst idmanı yarıda bıraktı

Jurrien Timber'in yaptığı müdahaleye sinirlenen Wout Weghorst, kısa süreli tartışmanın ardından Hollanda Milli Takım antrenmanı terk etti.

8 Eylül 2024 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Hollanda'da kriz! Weghorst idmanı yarıda bıraktı
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Uluslar Ligi için Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Wout Weghorst kriz çıkardı.

Almanya maçı hazırlıklarını sürdüren Hollanda'da Wout Weghorst, antrenmanda takım arkadaşı Jurrien Timber ile karşı karşıya geldi.

ANTRENMANI TERK ETTİ

Jurrien Timber'ın yaptığı sert müdahalenin ardından yerde kalan Wout Weghorst, önce Timber'a serzenişte bulundu ardından formasını çıkartarak antrenmanı terk etti.

KOEMAN ARAYA GİRDİ

İkili arasında yaşanan tartışmayı teknik direktör Ronald Koeman, yatıştırmak istese de başarılı olamadı.

Hollandalı oyuncu, bisikletine atlayarak antrenman sahasından ayrıldı.

32 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Burnley'den 2.38 Milyon euro karşılığında Ajax'a transfer olmuştu.

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  • Jurrien Timber
  • Wout Weghorst
  • Hollanda Milli Takım

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