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Spor

Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası

Orkun Kökçü, sergilediği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor. Milli oyuncu, Hollanda Ligi'nde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında takımının ilk golünü attı.

IHA12 Nisan 2022 Salı 16:40 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 16:40
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Hollanda 1. Lig ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, ligde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ve 76 dakika sahada kaldı. Müsabakanın 76. dakikasında yerini Jorrit Hendrix'e bırakan milli oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca sergilediği futbolla göz doldururken takımının ilk golünü kaydetti.

Feyenoord, ligde Ajax ve PSV Eindhoven'ın ardından 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

BU SEZON LİGDE 7 GOL, 8 ASİST İLE OYNUYOR

U21 klasmanından itibaren Türkiye Milli Takımı'nın formasını giyen milli oyuncu, bu sezon Feyenoord forması ile ligde 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Kökçü, 8 de asist yaparak takımı adına 15 gole direk katkı yapmış oldu. Öte yandan Feyenoord ile bu sezon 8 kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının 3. golünü atarak bu sezon Avrupa'da 2. golünü kaydetmiş oldu.

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