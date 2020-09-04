Hollanda'da skandal! Koronavirüslü futbolcu maça çıktı

04 Eylül 2020 Cuma 21:19 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 21:19

Hollanda'da Meerkerk'in 2. takımı ve Groot-Ammers'in 3. takımı arasında oynanan maçta garip bir olay yaşandı.

Maçta sahaya ilk 11'de çıkan bir oyuncunun koronavirüs testi sonuçlanmadan oynadığı devre arasında ortaya çıktı. Devre arasında futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu öğrenilince hakem maçı iptal etti.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun oyuncuya 2 ay boyunca maçlara ve idmanlara çıkamama cezası verdiği öğrenildi. "Suistimal ve sorumsuzluk" nedeniyle bu cezayı aldığı açıklanan oyuncunun 3 gün içinde savunma yapma hakkı var.