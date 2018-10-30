Hollandalı gazeteci Johan Derksen: Ali Koç tazminat ödememek için Cocu'nun yardımcılarını göndermedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 10. haftasında sahasında Ankaragücü'ne 3-1 kaybettikten sonra teknik direktör Cocu'nun görevine son verildi. Ancak Hollandalı teknik adamın yardımcıları Erwin Koeman ve Chris van der Weerden takımın başında.

Ligde önümüzdeki hafta Galatasaray ile derbide karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi Cocu'nun yardımcıları Erwin Koeman ile Chris van der Weerden çalıştırıyor. Cocu'nun yardımcılarının görevlerine son verilmemesiyle ilgili olarak ise Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Başkan Ali Koç'un tazminat ödememek için Cocu'nun yardımcılarını göndermediğini söyledi.

Johan Derksen, "Ali Koç, Cocu'nun yardımcılarına tazminat ödemek istemiyor. Bu yüzden Erwin Koeman ile Van der Weerden takımın başında." diye konuştu.

(Futbol Arena)