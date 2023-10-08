Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'ye önerildi!

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı.

Menajerler sarı lacivertli kulübe Çin'in Cangzhou kulübünde forma giyen Hollandalı futbolcu Jürgen Locadia'yı önerdiler. Fener yönetimi bu teklif sonrası henüz bir cevap vermedi.

BATSHUAYI BELİRLEYİCİ

Sarı lacivertli yöneticilerin daha önce takımdan yeterli süreyi alamadığı için ayrılmak isteyen Michy Batshuayi'nin tekrar bu isteğini yenilemesi durumunda Jürgen Locadia'yı stepnede tutabileceği ifade ediliyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Zira oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor. Yani Fenerbahçe olası bir transferde bonservis ödemek zorunda değil. 29 yaşında ve 1.93 boyunda olan Jürgen Locadia'nın piyasa değeri 2 milyon Euro civarında. 2018 yılında ise oyuncunun değeri 15 milyon Euro civarındaydı.

Hollanda Milli Takım alt kategorilerinde 36 kez milli formayı giyen Jürgen Locadia, A takımda tercihini Curaçao Milli Takımı'ndan yana kullandı. Locadia, 2 kez Curaçao Milli Takım formasını giyerken 1 gole de imza attı.

CEVAP BEKLİYORLAR

Fenerbahçe Yönetimi, menajerlerin Jürgen Locadia için yaptığı teklife henüz yantı vermedi.