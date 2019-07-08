Holtby in Kagawa out

GEÇEN sezonun devre arasında Dortmund’tan kiraladığı Shinji Kagawa’dan memnun kalan ve bu oyuncuyla devam etmek isteyen Beşiktaş, Alman kulübüyle anlaşmış ancak Japon oyuncu düşünmek için süre istemişti. Avrupa’da kendisine kulüp arayan Kagawa’dan henüz olumlu cevap alamayan Kartal rotasını Alman Lewis Holtby’ye çevirdi.

AVCI’DAN ONAY ÇIKTI

Geçen sezon Bundesliga ekibi Hamburg’ta forma giyen 28 yaşındaki Holtby’nin çalışmaların başlayacak olması nedeniyle transfer edilmesine teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği öğrenildi. Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 1.8 milyon euro maaş teklif etti.

2.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Holtby’nin, Beşiktaşlı yonöticilere, “İmza parası da isterim. Olmazsa 2.5 milyon euro verin” dediği pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Alman 10 numaraya teknik direktör Abdullah Avcı’nın Başakşehir’de Mossoro’nun yaptığı görevi vereceği vurgulandı. Lewis Holtby alınırsa orta alanda top kapıp pas trafiğini yöneten oyuncu olacak.