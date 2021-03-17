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Spor

Hosseini, Trabzonspor'un teklifini reddetti

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Majid Hosseini'nin menajeri, bordo mavili yönetimden gelen teklifi geri çevirdiklerini açıkladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 17:19 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:19
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Trabzonspor'un İranlı stoperi Majid Hosseini, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun menajeri Alireza Paykan, Yunan basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'da Ora Gia Sport'a konuşan Alireza Paykan, Trabzonspor'un kendilerine bir uzatma teklifi sunduğunu fakat reddettiklerini belirtti. Yaptığı açıklamada Paykan, "Trabzonspor'dan bir sözleşme yenileme teklifi geldi ama reddettik. Kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor fakat aldığımız teklif, istediğimiz gibi değildi. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Oyuncuya Türkiye'den ve Yunanistan'dan teklifler olduğunu aktaran Paykan, "AEK ile görüşüyoruz. Olympiacos ve bazı Türk takımlarından da Hosseini'ye ilgi var" dedi.

Trabzonspor, 2018'de Majid Hosseini'yi Estaghlal'den kadrosuna katmıştı. 24 yaşındaki stoperin sözleşmesi de geçtiğimiz sezonun sonunda 1 yıl daha uzatılmıştı.

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