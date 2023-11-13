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  • Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 23 sayısı ile galibiyete uzandı
Spor

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 23 sayısı ile galibiyete uzandı

Houston Rockets, sahasında konuk ettiği Denver Nuggets'ı 107-104'lik skorla yenerek üst üste 6. maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Maça milli oyuncu Alperen Şengün 23 sayı ile damgasını vurdu.

IHA13 Kasım 2023 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 23 sayısı ile galibiyete uzandı
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NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği son şampiyon Denver Nuggets'ı 107-104'lik skorla yenerek üst üste 6. maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Rockets'ta 23 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 11 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, son şampiyon Denver Nuggets'ı ağırladığı maçta sahadan 107-104 galip ayrıldı. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Houston'da Fred VanVleet 26 sayı, 4 asist, 2 ribaundla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibinde 34 dakika parkede kalan milli basketbolcu Alperen Şengün, kaydettiği 23 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla takımını galibiyete taşıdı. Denver'da ise Nikola Jokic'in 36 sayı, 21 ribaund ve 11 asistlik triple-double performansı ile Michael Porter Jr.'ın 25 sayı, 10 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Houston 6. galibiyetini elde ederken, Denver 2. yenilgisini aldı.

Philadelphia, Maxey ve Embiid'in üstün performansıyla kazandı

GECENİN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

New York Knicks: 129 - Charlotte Hornets: 107

Brooklyn Nets: 102 - Washington Wizards: 94

LA Clippers: 101 - Memphis Grizzlies: 105

Philadelphia 76ers: 137 - Indiana Pacers: 126

Chicago Bulls: 119 - Detroit Pistons: 108

Houston Rockets: 107 - Denver Nuggets: 104

New Orleans Pelicans: 124 - Dallas Mavericks: 136

San Antonio Spurs: 113 - Miami Heat: 118

Phoenix Suns: 99 - Oklahoma City Thunder: 111

Golden State Warriors: 110 - Minnesota Timberwolves: 116

Los Angeles Lakers: 116 - Portland Trail Blazers: 110

  • alperen şengün
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