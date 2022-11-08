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Spor

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 'double-double'ıyla kazandı

Houston Rockets'ın Orlando Magic'i 134-127 yendiği maçta Alperen Şengün 20 sayı, 10 ribauntla 'double-double' yaptı.

8 Kasım 2022 Salı 12:17 - Güncelleme:
Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 'double-double'ıyla kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, oyuncusu Alperen Şengün'ün 20 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparak başarılı performans gösterdiği karşılaşmada Orlando Magic'i 134-127 yenerek 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Houston Rockets forması giyen ve maçta 29 dakika 2 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 20 sayı, 10 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile oynayarak "double-double" yaptı.

Houston Rockets'ta Jalen Green ise 34 sayı kaydederek maçın en skorer oyuncusu oldu.

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