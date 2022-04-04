Houston Rockets'ı Alperen Şengün'ün ''double-double''ı da kurtaramadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, çekişmeli geçen mücadele sonunda Houston Rockets'ı 139-132 mağlup etti.

Batı Konferansı takımlarının karşılaşmasında, Minnesota Timberwolves, deplasmanda Houston Rockets'ı 7 sayı farkla geçerek play-off'a kalma mücadelesini sürdürdü.

45 galibiyetle konferans 7'ncisi Timberwolves'ta Anthony Edwards 33 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Karl-Anthony Towns 28 sayı, 11 ribaunt ve 5 asist, D'Angelo Russell 22 sayı, 9 asist ve 4 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 4. kez kaybeden Rockets'ta ilk 5'de başlayarak 32 dakika 43 saniye sahada kalan milli basketbolcu Alperen Şengün, 14 sayı, 6'sı hücum olmak üzere 15 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla double-double yaptı. Jalen Green 31, Josh Christopher 30 sayı, Kevin Porter 21 sayı, 8 asist, 6 ribauntla mücadele etti.