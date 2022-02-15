İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2022 Salı / 14 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6014
  • EURO
    15,3936
  • ALTIN
    819.964
  • BIST100
    2012.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Houston Rockets'ın 34 sayı fark yediği maçta Alperen Şengün'den 9 sayı
Spor

Houston Rockets'ın 34 sayı fark yediği maçta Alperen Şengün'den 9 sayı

Utah Jazz, Houston Rockets'ı 34 sayı farkla 135-101 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini aldı. Rockets'ta Alperen Şengün 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladı.

15 Şubat 2022 Salı 10:36 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 10:36
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nın 4. basamağındaki Utah Jazz, konferansın son sırasındaki Houston Rockets'ı 135-101 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini aldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Jazz'da 30 sayı, 7 asist, 6 ribauntla oynayan Donovan Mitchell ve 22 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Bojan Bogdanovic öne çıktı. Sakatlığı nedeniyle 9 maç kaçıran Rudy Gobert 14 sayı, 7 ribauntla parkelere döndü.

Rockets'ta Kenyon Martin 16, Eric Gordon ve Jae'Sean Tate 14'er sayı kaydetti. Alperen Şengün ise 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladı.

SONUÇLAR

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:

Washington Wizards-Detroit Pistons: 103-94

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 109-85

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 123-127 (uzatmada)

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 107-122

Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 120-109

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 120-90

Utah Jazz-Houston Rockets: 135-101

Denver Nuggets-Orlando Magic: 121-111

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 119-104

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.