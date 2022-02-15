Houston Rockets'ın 34 sayı fark yediği maçta Alperen Şengün'den 9 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nın 4. basamağındaki Utah Jazz, konferansın son sırasındaki Houston Rockets'ı 135-101 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini aldı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Jazz'da 30 sayı, 7 asist, 6 ribauntla oynayan Donovan Mitchell ve 22 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Bojan Bogdanovic öne çıktı. Sakatlığı nedeniyle 9 maç kaçıran Rudy Gobert 14 sayı, 7 ribauntla parkelere döndü.
Rockets'ta Kenyon Martin 16, Eric Gordon ve Jae'Sean Tate 14'er sayı kaydetti. Alperen Şengün ise 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladı.
NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:
Washington Wizards-Detroit Pistons: 103-94
Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 109-85
New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 123-127 (uzatmada)
Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 107-122
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 120-109
New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 120-90
Utah Jazz-Houston Rockets: 135-101
Denver Nuggets-Orlando Magic: 121-111
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 119-104