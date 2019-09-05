Hücumda zirvede

Sarı-Lacivertliler isabetli şutta 7 ile ezeli rakipleri Galatasaray (6), Trabzonspor (4) ve Beşiktaş’ı (3) geride bıraktı. Maç başına ortalama net 16 gol pozisyonuna giren Kanarya bu alanda da PSG ve Manchester City ile yarışıyor. Pas yüzdesinde de zirvede olan Fenerbahçe savunmada da rakiplerine en az pozisyon veren (8) takım durumunda. Fener’i 10’la Beşiktaş, 13’le G.Saray, 16 ile Trabzon izledi.