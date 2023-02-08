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Spor

Hugo Lloris 6 hafta yok!

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın kalecisi ve kaptanı Hugo Lloris dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 18:35 - Güncelleme:
Hugo Lloris 6 hafta yok!
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İngiltere Premier Lig takımı Tottenham'ın kalecisi ve kaptanı Hugo Lloris'in dizindeki sakatlık nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

İngiliz medyasındaki haberlerde, 36 yaşındaki Fransız kaleci, 5 Şubat Pazar günü Tottenham'ın Premier Lig'de Manchester City'yi 1-0 yendiği maçta dizinden sakatlandığı ve 6-8 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Tottenham şu anda Premier Lig'de 5. sırada ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için mücadele ediyor.

Premier Lig'de 11 Şubat Cumartesi günü Leicester City ile karşılaşacak Tottenham, 14 Şubat Salı günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı için İtalya Serie A takımı Milan ile deplasmanda karşılaşacak.

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