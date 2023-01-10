İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7767
  • EURO
    20,1764
  • ALTIN
    1132.72
  • BIST100
    5163.13
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hugo Lloris Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı
Spor

Hugo Lloris Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Fransa Milli Takımı'nın ve Tottenham Hotspur'un tecrübeli kalecisi Hugo Lloris miili takımı bıraktığını açıkladı.

AA10 Ocak 2023 Salı 11:33 - Güncelleme:
Hugo Lloris Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı
ABONE OL

Fransız kaleci Hugo Lloris, kaptanlığını yaptığı Fransa Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıkladı.

Lloris, Fransız L'Equipe gazetesine yaptığı açıklamada, "Bayrağı nasıl teslim edeceğinizi bilmeniz gereken bir zaman gelir. Düşüşü beklemek yerine zirvede bırakmayı tercih ettim. Eşim ve çocuklarımla daha fazla zaman geçirmeye ihtiyacım olduğunu da hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa formasıyla 2018'de dünya, 2021'de de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki file bekçisi, 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ise final oynadı.

Lloris, Fransa Milli Takımı'nda en fazla maça çıkan (145 kez) ve en fazla kaptanlık yapan (121) futbolcu unvanlarını elinde tutuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.