19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hugo Lloris'in kolu kırıldı

Tottenham'ın Brighton deplasmanında kaleci Hugo Lloris sakatlandı. Oyuncunun uzun süre yeşil sahalara dönmeme riski var.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 7-2 yenilerek tarihin en ağır yenilgilerinden birine imza atan Tottenham'da işler yolunda gitmiyor. Ligde Brighton deplasmanına çıkan Tottenham, henüz 3. dakikada 1-0 geri düştü. Kaleci Hugo Lloris kalesine gelen topu kontrol edemezken; topu bir anda ağlarında gördü. Fransız kaleci hem golde hata yaptı hem de düşerken kolunu kırdı. 
 
Bir süre yerde yatan Fransız oyuncuya oksijenli tüple hava verildi. Sedyeye alınan başarılı file bekçisi daha sonra tedavi için hastaneye götürüldü. İngiliz basını Lloris'in bu sezonu kapatabileceğini yazdı. 
 
Lloris'in sakatığıyla Fransa Milli Takımı as kalecisinden yoksun kalacak. Lloris, Euro 2020 Elemelerinde İzlanda ve Türkiye maçlarında takımındaki yerini alamayacak. 

Kızgın işçi önce patronun cipini sonra tırı parçaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul için ikinci dalga uyarısı

İstanbul için ikinci dalga uyarısı

Enflasyonun direncini kıracak tedbir geliyor

Enflasyonun direncini kıracak tedbir geliyor

Selim Soydan'dan eleştirilere yanıt

Selim Soydan'dan eleştirilere yanıt

Başkan Erdoğan'dan "Anlaşıldı" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Anlaşıldı' paylaşımı

Küçük Vail’in babası konuştu: Namaza diye çıktı, ne oldu ise o andan sonra oldu

Küçük Vail’in babası konuştu: Namaza diye çıktı, ne oldu ise o andan sonra oldu

'HDP insanları kandırmayı bıraksın'

'HDP insanları kandırmayı bıraksın'

Başkan Erdoğan sinyali verdi, Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor

Başkan Erdoğan sinyali verdi, Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor

Bir ilk! Rusya'da bulundu, özelliği dikkat çekiyor

Bir ilk! Rusya'da bulundu, özelliği dikkat çekiyor
 

POPÜLER HABERLER

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA