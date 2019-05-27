Rodallega'nın bu süre zarfında Santa Fe ve Olimpia kulüpleri ile görüşeceği ve beklediği teklifi alamaması durumunda Trabzonspor'da kalacağı ifade edildi.

Ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında iki gol atan ve sezonun genelinde 16 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Rodallega'nın takımda kalması için teknik heyet olumlu rapor vermişti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu da Rodallega'ya verebileceklerimaksimum rakamı teklif ettiklerini, gerisinin oyuncunun kararına bağlı olduğunu ifade edildi.

FUTBOLCULARA 23 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

Trabzonspor'da sezonun bitimiyle birlikte oyunculara 23 milyon TL'lik ödeme yapıldı. Yaklaşık altı aylık alacakları içeride biriken oyunculara 3 aylık alacaklarını kapsayan ödeme gerçekleştirildi. Üç aylık daha alacakları bulunan oyunculara Haziran ayının son günlerine doğru başlaması planlanan kamp öncesi bir ödeme daha yapılacak.

Yeni sezona kadar geçmiş döneme ait tüm borçları kapatmayı planlayan bordo- mavili yönetim, oyuncu maliyetini de 15 milyon Euro seviyesinde tutarak ekonomik olarak gelecek yıl daha rahat bir sezon geçirmeyi amaçlıyor.

(Sabah)