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  • Hugo Rodallega'dan sürpriz transfer! Yeni adresi şaşırttı
Spor

Hugo Rodallega'dan sürpriz transfer! Yeni adresi şaşırttı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da bu sezon forma giyen Hugo Rodallega TFF 1. Lig'e yeni yükselen Manisa Futbol Kulübü ile anlaşma sağladı. Küme düşen Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Rodallega'nın önümüzdeki sezon Manisa FK'da forma giyeceği belirtildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:26 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:26
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olan ve tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü, transfere hızlı başladı. Fanatik'in haberine göre Ege ekibi, Denizlispor'la olan sözleşmesi sona eren ve ve ismi birçok Süper Lig ekibi ile anılan Hugo Rodallega ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı ekip, ülkemizde 2015 yılından beri Akhisarspor, Trabzonspor ve Denizlispor formalarını giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sonunda küme düşen Denizlispor'un 14 golle en skorer ismi olan Hugo Rodallega, aynı zamanda en uzun süre forma giyen oyuncu oldu.

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