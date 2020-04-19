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Spor

Hugo Rodellaga en iyi 11'ini belirledi!

Denizlispor forması giyen Süper Lig'in önemli golcülerinden Hugo Rodellaga, Kolombiya basınına konuştu.

19 Nisan 2020 Pazar 23:46 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 23:46
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Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından #EvdeKal çağrısı yapan ve bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Rodallega, Kolombiya basınına milli takım tarihindeki en iyi ilk 11'i belirledi.

Hugo Rodellaga'ya göre Kolombiya Milli takım tarihinin en iyi ilk 11'i şu şekilde:

Ospina, Zuniga, Ivan Cordoba, Yepes, Armero, Guarin, Rincon, James Rodriguez, Carlos Valderrama, Asprilla, Falcao

"WIGAN HİKAYESİ"

Necaxa forması giyerken Avrupa'dan iki teklif almıştım. PSV ve Wigan. Benzer tekliflerdi. Bana aynı parayı teklif ettiler. Menajerim be babamla görüştüm. İngiltere'ye gitmeye karar verdim. Çünkü Premier Lig dünyanın en çok izlenen ligiydi. Necaxa'da bazı problemler de yaşıyordum ve sonrasında Avrupa'ya gitmeye karar verdim. Wigan'ın teklifini değerlendirdim. 

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