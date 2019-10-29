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Hukuk bilgisiyle Kartal oldu

Hukuk fakültesi öğrencisi olan Umut, Osmanlıspor’un yüksek bonservis bedeli istemesi üzerine, yasaları araştırdı ve FIFA kurallarına göre sözleşmesini tek taraflı feshetti. Daha sonra Beşiktaş ile Osmanlıspor, 300 bin euroya anlaştı ve konu davalık olmadan kapandı.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ’I Galatasaray derbisinde galibiyete taşıyan golü atan Umut Nayir’in Siyah-Beyazlı takıma transfer döneminde ilginç bir sürecin yaşandığı ortaya çıktı. Umut 2 sezon önce Osmanlıspor’da oynarken Beşiktaş ile anlaştı. Ancak Başkent ekibi o dönem piyasa değeri 300 bin euro civarında olan golcü için çok yüksek bir bedel belirledi. Beşiktaş da bu rakamı kabul etmeyeceğini bildirdi.

UMUT, KULÜPSÜZ KALABİLİRDİ

O dönem Hukuk Fakültesi’nde okuyan Umut, yasaları araştırırken bir detayı farketti. FIFA kuralları gereği sözleşmesinin bitmesine 3 yıl kaldığı için “korunan dönem” dışında kalan 26 yaşındaki oyuncu sözleşmesini tek taraflı feshetti. Böylece bir risk alan Umut Nayir’in kulüpsüz kalma tehlikesi de bulunuyordu. Ancak Umut geri adım atmadı. Osmanlıspor da çaresiz kalınca Beşiktaş ile 300 bin euroya anlaştı, dava kapandı.

CANER ABİ ÖNE KESTİ GOLÜ ATTIM

Umut, geçen sezon Bursaspor’a kiralanırken, 25 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Bu sezon Siyah-Beyazlı takımın kadrosuda tuttuğu golcü, ligde 3 maçta sonradan oyuna girip 1 gol atarken, ilk kez 11’de forma giydiği derbide gol sayısını 2’ye çıkarttı. Umut maçtan sonra gol anının anlatırken, “Caner Abi’nin ortalarında birkaç kez arkaya hareketlenmiştim, sonra bana ‘öne gel ön direğe keseceğim’ demişti. Dediğini yaptım ve gol attım” diye konuştu.

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