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Spor

Hulk penaltı kaçırdı, yarı final maçı golsüz bitti

Libertadores Kupası yarı final ilk maçında iki Brezilya takımı Palmeiras ile Atletico Mineiro karşı karşıya geldi. Hulk'un Atletico Mineiro adına penaltı kaçırdığı müsabaka 0-0 sona erdi.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:43
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın yarı final ilk maçında Brezilya temsilcileri Palmeiras ile Atletico Mineiro 0-0 berabere kaldı.

Brezilya'nın Sao Paolo kentindeki mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynandı.

Müsabakanın 42. dakikasında Hulk'un Atletico Mineiro adına penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmada, iki takım da skoru lehine değiştiremedi ve maç golsüz sona erdi.

Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, 69 dakika sahada kaldı.

Bu maçın rövanşı 28 Eylül Salı günü, Atletico Mineiro'nun sahasında oynanacak.

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