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Spor

Hulk, Süper Lig devlerine göz kırptı

Çin'in Shanghai SIPG kulübünde forma giyen Brezilyalı yıldız Hulk, Süper Lig devlerine haber gönderdi.

24.12.2019  13:24 - Güncelleme: 24.12.2019  13:24
TM Dijital Haber Merkezi
 
2012 yılında Porto’dan 40 milyon Euro karşılığında Zenit’e, 2016’da ise 56 milyon euro’ya Shanghai SIPG’e giden Hulk, menajerler aracılığıyla Süper Lig devlerine teklif edildi.
 
TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
 
Yaklaşık 3 yıldır Çin’de top koşturan ve artık Shanghai SIPG’den ayrılmak isteyen 33 yaşındaki Hulk’un Süper Lig’e gelmeye son derece sıcak baktığı belirtilirken, kulüplerin yıldız forveti dikkate aldığı Ocak ayında sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Güçlü yapısı ve tecrübesiyle imza atacağı takıma büyük katkı yapacağı tahmin edilen Hulk’un artık ateşli taraftarların önünde futbol oynamayı özlediği kaydedilirken oyuncunun Türkiye’ye göz kırptığı bildirildi.
 
TAM BİR GOL MAKİNESİ
 
Shanghai SIPG yönetiminin kesinlikle kadroda düşünmediği Hulk’a La Liga ekiplerinden Espanyol’un talip olduğu anlaşılırken, Brezilyalı golcünün hedefleri daha yüksek bir takıma gitmeyi arzuladığı öğrenildi. Bu sezon Çin Ligi ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 37 maça çıkan Hulk 17 gol 6 asist yapma başarısı gösterdi. 41 kez Brezilya Milli Takım forması giyen oyuncu 2007'de Tokyo Verdy ile 42 maçta 37 gol atmış ve sezonu Japonya İkinci Ligi'nde gol kralı olarak tamamlamıştı.
 

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