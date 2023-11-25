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Spor

Hull City beraberliği ikinci yarıda kurtardı

İngiltere Championship'te Swansea City sahasında Hull City'yi konuk etti. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan ev sahibi ikinci yarıda yediği golle 1 puana razı oldu.

25 Kasım 2023 Cumartesi 23:52 - Güncelleme:
Hull City beraberliği ikinci yarıda kurtardı
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İngiltere Championship'te Swansea City ile Hull City karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Swansea City'nin gollerini 17. dakikada Jamie Paterson ve 23. dakikada Jerry Yates kaydetti.

Hull City'nin golleri 48. dakikada Jaden Philogene-Bidace ve 68. dakikada Tyler Morton'dan geldi.

Konuk ekip Hull City'de Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı ve ilk 45 dakikada görev yaptı.

Bu beraberliğin ardından Hull Ciy 27, Swansea City ise 20 puana ualştı.

İngiltere Championship'te gelecek hafta Swansea City, Leeds United'a konuk olacak. Hull City, Rotherham United'ı ağırlayacak.

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