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Spor

Hull City evinde 1 puana razı oldu

İngiltere Championship'in 24. hafta mücadelesinde Hull City, evinde konuk ettiği Blackpool ile 1-1 berabere kaldı.

26 Aralık 2022 Pazartesi 20:30 - Güncelleme:
Hull City evinde 1 puana razı oldu
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Hull City, İngiltere Championship'te sahasında Blackpool ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Blackpool, 28. dakikada Sonny Carey ile öne geçti. Hull City, bu gole 77. dakikada Oscar Estupinan ile karşılık verdi.

Blackpool'da Jordan Thorniley 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Hull City'de Ozan Tufan, 90 dakika sahada kaldı. Doğukan Sinik, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Hull City 27, Blackpool ise 25 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Birmingham deplasmanına gidecek. Blackpool, sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak.

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