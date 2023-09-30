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Spor

Hull City evinde 1 puana razı oldu!

Championship 9. hafta maçında Hull City, sahasında Plymouth ile 1-1 berabere kaldı.

30 Eylül 2023 Cumartesi 19:17 - Güncelleme:
Hull City evinde 1 puana razı oldu!
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Championship 9. hafta maçında Hull City, sahasında Plymouth ile karşılaştı.

The MKM Stadium'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Plymouth'un golü 22. dakikada Randell'den geldi. Hull City'nin golünü ise 44. dakikada Slater kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan kadroda yer almazken, Doğukan Sinik yedekler arasında yer almasına rağmen süre almadı.

Hull City bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı. Plymouth ise 1 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Ipswich Town'a konuk olacak. Plymouth ise Milwall'ı ağırlayacak.

  • Hull City
  • Plymouth
  • Championship

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