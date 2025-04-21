Hull City evinde 2 golle kazandı

İngiltere Championship'in 44. haftasında Hull City, konuk ettiği Preston'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Preston'da fileleri 34'üncü dakikada Lewis Gibson havalandırdı. İlk yarı, Preston'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Hull City'nin gollerini 50 ve 67'nci dakikalarda penaltıdan Joe Gelhardt kaydetti.

Bu sonucun ardından üç maç sonra galibiyete ulaşan Hull City, puanını 48'e yükseltti ve ligin bitimine iki hafta kala 20. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve üst üste 3. yenilgisini alan Preston ise 49 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Hull City, Derby County'yi konuk edecek. Preston ise evinde Plymouth ile karşılaşacak.