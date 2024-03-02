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Spor

Hull City ile Preston puanları paylaştı!

İngiltere Championship 35. hafta maçında Hull City, konuk olduğu Preston ile 0-0 berabere kaldı.

2 Mart 2024 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
Hull City ile Preston puanları paylaştı!
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İngiltere Championship'in 35. haftasında Liam Rosenior'un ekibi Hull City deplasmanda Ryan Lowe'un yönetimindeki Preston ile karşılaştı.

Deepdale'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdi.

Hull City'de milli oyunculardan Abdülkadir Ömür 65. dakikada, Ozan Tufan ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte 56 puana ulaşan Hull City play-off potasındaki yerini korurken, Preston 53 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Birmingham'ı ağırlarken, Preston deplasmanda Southampton'a konuk olacak.

  • Hull City
  • Preston
  • Championship

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