İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2023 Çarşamba / 23 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0046
  • EURO
    29,5946
  • ALTIN
    1671.24
  • BIST100
    7412.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Hull City, kupaya erken veda etti

Championship ekibi Hull City, İngiltere Lig Kupası'nda 2. Lig takımlarından Doncaster'a konuk oldu. Hull City, karşılaşmayı 2-1 kaybetti ve kupaya veda etti.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 00:15 - Güncelleme:
Hull City, kupaya erken veda etti
ABONE OL

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. Turu'nda 2. Lig takımlarından Doncaster'a konuk oldu.

MKM Stadı'nda oynanan maçı Hull City 2-1 kaybetti ve kupadan erken elendi.

Maçın 3. dakikasında Estupinan'ın golüyle öne geçen Hull City'e 15. dakikada Miller cevap verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda Miller bir kez daha sahneye çıkarak 61. dakikada Doncaster'i öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk ekip maçı kazandı.

Mill futbolcumuz Ozan Tufan, karşılaşmaya 70. dakikada dahil olurken mağlubiyete engel olamadı.

Hull City bu sonuçla İngiltere Lig Kupası'na 1. Tur'da veda etmiş oldu.

  • HullCityDoncaster
  • KupaVedası
  • 2-12021

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.