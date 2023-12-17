İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2023 Pazar / 5 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hull City, Liam Rosenior ile sözleşme yeniledi
Spor

Hull City, Liam Rosenior ile sözleşme yeniledi

Hull City, teknik direktör Liam Rosenior'un sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

17 Aralık 2023 Pazar 17:24 - Güncelleme:
Hull City, Liam Rosenior ile sözleşme yeniledi
ABONE OL

Championship'te başarılı bir sezon geçiren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni gelişmeyi duyurdu.

İngiliz ekibi, iyi performansıyla takımı play-off'a taşıyan teknik direktör Liam Rosenior'un sözleşmesini uzattı.

Genç teknik adamla 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

2022 yılında imza atan İngiliz çalıştırıcı 52 maçta 18 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

"OLMAK İSTEYECEĞİM BAŞKA BİR YER YOK"

Liam Rosenior, imzasının ardından, "Çok mutluyum, olmak isteyeceğim başka bir yer yok. Acun Ilıcalı ve Tan Kesler, burada olduğum sürede harika işler çıkardılar. Geleceğimi bu kulübe bağlamak konusunda hiçbir zaman şüphe duymadım. Burayı kesinlikle çok seviyorum. Bunun bir yolculuğun başlangıcı olduğundan emin olmalıyız ve umarım başarılı bir yolculuk olur. Bu kulübü temsil etmekten gurur duyuyorum. Önümüzdeki birkaç yılın bizim için neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım birçok güzel anı yaratabiliriz" şeklinde konuştu.

  • hull city
  • Liam Rosenior
  • sözleşme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.