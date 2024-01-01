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Spor

Hull City, Sheffield karşısında direnemedi

Championship'in 26. hafta mücadelesinde Sheffield Wednesday'e konuk olan Hull City, 55 dakikasını 10 kişi oynadığı mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

1 Ocak 2024 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Hull City, Sheffield karşısında direnemedi
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İngiltere Championship 26. hafta maçında Sheffield Wednesday ile Hull City karşı karşıya geldi. Hillsborough'ta oynanan maçı Sheffield Wednesday 3-1 kazandı.

Sheffield Wednesday'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Marvin Johnson, 55. dakikada Djeidi Gassama ve 72. dakikada Joshua Windass kaydetti. Hull City'nin tek golü 76. dakikada penaltı vuruşundan Scott Twine ile geldi.

Konuk ekip Hull City'de milli oyuncu Ozan Tufan, 61 dakika süre aldı.

Hull City'de genç oyuncu Tyler Morton, karşılaşmanın 35. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Sheffield Wednesday, puanını 22 yaptı. Hull City ise 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Sheffield Wednesday, Southompton deplasmanına gidecek. Hull City, sahasında Norwich'i ağırlayacak.

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