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Spor

Hull City, son dakikada mağlup oldu

İngiltere Championship'te mücadele veren Hull City, deplasmanda karşılaştığı Norwich City'e 90+6'da yediği gol ile 2-1 mağlup oldu.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 20:13 - Güncelleme:
Hull City, son dakikada mağlup oldu
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, deplasmanda karşılaştığı Norwich City'e 90+6'da yediği gol ile 2-1 kaybetti.

İngiltere Championship'de sezonun ilk maçında Hull City deplasmanda karşı karşıya geldiği Norwich City'e 90+6'da yediği gol ile 2-1 mağlup oldu.

17. dakikada Liam Delap ile öne geçen Hull City, 45+3'de Johathon Rowe'n golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. Karşılaşmanın sonucu belirleyen golünü 90+6'da Norwich adına Adam Idah kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan mücadelede 72 dakika görev aldı. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve transfer süreci devam edem Milot Rashica Norwich City'de kadroda yer almadı.

  • Hull City
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