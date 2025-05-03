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Spor

Hull City son haftada lige tutundu

Hull City, İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Portsmouth ile 1-1 berabere kalarak averaj farkıyla ligde kaldı.

3 Mayıs 2025 Cumartesi 16:52 - Güncelleme:
Hull City son haftada lige tutundu
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Championship'in 46. ve son haftasında Portsmouth ile Hull City karşı karşıya geldi. Fratton Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 18. dakikada Matt Crooks ile öne geçti. Ev sahibi Portsmouth, 55. dakikada Christian Saydee ile eşitliği sağladı.

Son haftaya küme düşme hattı içerisinde giren Hull City, bu beraberlikle birlikte puanını 49'a çıkardı ve averajla ligde kalmayı başardı. Haftaya Hull'un üstünde giren Luton Town ise West Bromwich deplasmanında 5-3 yenildi ve Hull ile aynı puanla küme düştü.

Championship'te daha önce Leeds ve Burnley, Premier Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

Sheffield United, Sunderland, Coventry ve Bristol City ise playoff bileti aldılar.

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