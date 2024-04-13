Hull City, 3 puanı Türk yıldızlarıyla aldı!

İngiltere Championship'in 43. haftasında Hull City, sahasında Queens Park Rangers ile karşı karşıya geldi. Hull City, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ozan Tufan, 27. dakikada Fabio Carvalho ve 52. dakikada Jaden Philogene-Bidace attı.

Ozan Tufan, golünün yanı sıra Carvalho'ya asisti yapan isim oldu. Abdülkadir Ömür ise Ozan Tufan'ın golünde asist yaptı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Tufan 67, Abdülkadir Ömür ise 68 dakika sahada kaldı.

Hull City, bu galibiyetle 65 puana yükseldi. Queens Park Rangers 47 puanda kaldı.

Hull City, ligde gelecek hafta Watford deplasmanına gidecek. Queens Park Rangers, sahasında Preston North'u ağırlayacak.