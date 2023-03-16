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Spor

Hull City, Xavier Simons'un bonservisini Chelsea'den aldı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Xavier Simons'un bonservisini aldı.

AA16 Mart 2023 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
Hull City, Xavier Simons'un bonservisini Chelsea'den aldı
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Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Chelsea'den kiraladığı 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Xavier Simons'un bonservisini aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Simons'un 2026 yazına kadar devam edecek sözleşmeye (bir yıl uzatma opsiyonlu) imza attığı ifade edildi.

XAVİER SİMONS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Xavier Simons, bu sezon Hull City formasıyla şu ana kadar 7 resmi maça çıktı ve bunların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 395 dakika süre alan 20 yaşındaki İngiliz oyuncu, skora katkıda bulunamadı.

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