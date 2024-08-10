İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2024 Cumartesi / 5 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4961
  • EURO
    36,6282
  • ALTIN
    2618.26
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hull City yeni sezonu beraberlikle açtı
Spor

Hull City yeni sezonu beraberlikle açtı

İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City, evinde Bristol City ile 1-1 berabere kaldı.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Hull City yeni sezonu beraberlikle açtı
ABONE OL

İngiltere Championship'in ilk haftasında Tim Walter'ın ekibi Hull City ile Liam Manning'in yönetimindeki Bristol City karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Bristol City, 84. dakikada Fally Mayulu ile kaydetti.

Hull City'ye beraberliği getiren golü ise 90+1'de penaltıdan Oscar Estupinan kaydetti. Hull City'de maça ilk 11'de başlayan Abdülkadir Ömür, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da lige 1 puanla başlamış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City deplasmanda Plymouth ile karşılaşırken, Briston City sahasında Millwall'u konuk edecek.

  • hull city
  • Bristol City
  • Championship

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.