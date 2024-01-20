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Spor

Hull City yeni transferiyle 3 puanı kaptı!

Championship 28. hafta mücadelesinde Hull City, konuk olduğu Sunderland'i 1-0 mağlup etti.

20 Ocak 2024 Cumartesi 01:10 - Güncelleme:
Hull City yeni transferiyle 3 puanı kaptı!
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İngiltere Championship'in 28. haftasında Michael Beale'in ekibi Sunderland ile Liam Rosenior'un yönetimindeki Hull City karşı karşıya geldi.

Stadium of Light'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0 kazanırken galibiyet golünü 71. dakikada yeni transfer Fabio Carvalho kaydetti.

Hull City'de maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 66 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 42'ye yükseltirken, Sunderland 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Millwall'ı konuk ederken, Sunderland sahasında Stoke City'yi ağırlayacak.

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