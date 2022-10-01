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Spor

Hull City yine kaybetti

Hull City, İngiltere Championship'in 11. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Luton Town'a 2-0 mağlup oldu.

1 Ekim 2022 Cumartesi 00:12 - Güncelleme:
Hull City yine kaybetti
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Championship'in 11. haftasında Hull City, sahasında Luton Town'u ağırladı.

MKM Stadı'nda oynanan maçı Hull City 2-0 kaybetti ve ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

Luton'a galibiyeti getiren golleri 6'da Jones kendi kalesine ve 44'te Lansbury kaydederken Şota Arveladze'nin ayrılığı sonrası Hull City'de takımı sahaya Andy Dawson çıkardı.

Milli futbolcularımızdan Ozan Tufan 90 dakika sahada kalırken Doğukan Sinik ise 71'de oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Hull City 11 puanda kalırken Luton ise 16 puana yükseldi.

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