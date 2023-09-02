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Spor

Hull City'den 5 milyonluk dev trasfer

Championship ekibi Hull City, Aston Villa'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Jaden Philogene'i transfer ettiğini açıkladı.

2 Eylül 2023 Cumartesi 08:50 - Güncelleme:
Hull City'den 5 milyonluk dev trasfer
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Championship'te iddialı kadro kurmak isteyen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, flaş bir transfere imza attı.

Aston Villa'nın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Jaden Philogene'nin 3 yıllık imza ile Hull'a katıldığı duyuruldu. Transfer için ise Hull City'nin Aston Villa'ya 5 milyon pound ödeyeceği ifade edildi.

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Ayrıca Hull City, Liverpool'da forma giyen 20 yaşındaki Tyler Morton'u ve Fenerbahçe'den Bora Aydınlık'ı kiralarken, Brighton'dan sol bek James Furlong ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Philogene geçen sezon da Cardiff'te kiralık oynamış ve çıktığı 39 resmi maçta 5 gol 1 asist üretmişti.

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