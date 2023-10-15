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Spor

Hull City'den Bora Aydınlık açıklaması! ''Zamana ihtiyacı var''

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Bora Aydınlık hakkında turuncu siyahlıların teknik direktörü Liam Rosenior ' Uyum sağlamak için zamana ihtiyaçı var. Aynı zamanda çoğu takımdan farklı olan oyun tarzımızı da anlaması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

15 Ekim 2023 Pazar 16:04 - Güncelleme:
Hull City'den Bora Aydınlık açıklaması! ''Zamana ihtiyacı var''
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Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladıkları Bora Aydınlık ile ilgili konuştu.

Rosenior, henüz A Takım'da forma şansı bulamayan 18 yaşındaki futbolcu konusunda acele etmeyeceğini söyledi.

Bora Aydınlık için "Zamana ihtiyacı" var diyen Rosenior, "18 yaşındaki bir gencin, farklı bir ülkeye gelmesi ve uyum sağlaması hakkında onunla konuştuk. Şu anda 21 yaş altı takımımızla antrenman yapıyor. Buraya geldi ve bizimle birkaç kez antrenman yaptı. Gözümüz üzerinde, onu takip ediyoruz. Onun üzerinde erken bir baskı yaratmak istemiyorum" dedi.

İngiliz teknik adam sözlerine, "Bunun bir örneği Harry Vaughan. Harry gelmeden önce 2-3 ay antrenman yaptı ve bizimle kaldı. Uyum sağlamak için zamana ihtiyaçları var. Aynı zamanda çoğu takımdan farklı olan oyun tarzımızı da anlamaları gerekiyor" dedi.

39 yaşındaki teknik direktör son olarak, "Conor Sellars (Hull City U21 Teknik Direktörü) 21 yaş altı takımıyla bu konuda harika işler yapıyor. Bizim burada oyuncuları eğittiğimiz gibi o da oyuncuları eğitiyor. Böylece yukarı çıktıklarında ve uyum sağladıklarında bizim oyun tarzımıza alışıyorlar" dedi.

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