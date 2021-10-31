Hull City'den resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı Hull City'yi satın alacak mı?

31 Ekim 2021 Pazar 14:03 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 14:03

Hull City'den yapılan açıklamada; "Basında çıkan son Haberler ışığında, kulübün devir teslim işlemleri döneminden geçtiğini açıklamak isteriz. Şu anda konuyla ilgili daha fazla bilgi veremiyoruz." ifadeleri kullandıldı.

7 YILDIR SATILAMIYORDU

Taraftarlar ve kulübün sahibi olan Mısırlı Allam ailesi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 7 yıldan beri satışta olan Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı oluyor.

30 MİLYON STERLİN

İngiliz basınındaki iddialara göre 30 milyon Sterlin (400 milyon TL) karşılığında yapılan anlaşmada, İngiltere Championship'te (2. lig) mücadele eden Hull City yeniden Premier Lig'de yer alırsa, Ilıcalı 20 milyon sterlin (264 milyon TL) daha ödeme yapacak. Kulüp krediler nedeniyle Allam ailesine yaklaşık 40 milyon sterlin borçlu. Ilıcalı'nın cazip teklifi de düşme hattında bulunan kulüp için büyük bir kurtuluş olarak görülüyor.

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz yıl Hollanda Futbol kulübü Fortuna Sittard'ın hissesini satın alan ve geçtiğimiz aylarda ortaklıktan ayrılan Acun Ilıcalı, eylül ayında yaptığı açıklamada, Hull City ile ilgilendiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Hull City'nin başarısıyla İngiltere'de ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Umarım Hull City, gelecekte teknik direktörden futbolcularına kadar Türklerden oluşur. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak."