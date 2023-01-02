Hull City'den transfer açıklaması: Büyük ilgi var

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, canlı yayında bir programda açıklamalarda bulundu.

Kesler, Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok." diye karşılık verdi.

Takıma yapılacak takviyeler için de konuşan Tan Kesler, Crystal Palace'tan Malcolm Ebiowei için anlaşmaya yakın olduklarını dile getirdi. Tan Kesler açıklamasında, "Malcolm transferi gerçekleşmeye çok yakın. Bugün menajeriyle görüşeceğim." dedi.

Tan Kesler ayrıca, Brighton forması giyen Aaron Connelly ile de ilgilendiklerini açıkladı.