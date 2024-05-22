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Spor

Hull City'nin hedefindeki yıldıza Süper Lig'den de talip çıktı!

Championship ekiplerinden Hull City, Westerlo forması giyen Bryan Reynolds'u kadrosuna katmayı planlıyor. Yıldız oyuncunun, Süper Lig'den de talibi bulunuyor.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 01:45 - Güncelleme:
Hull City'nin hedefindeki yıldıza Süper Lig'den de talip çıktı!
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sürpriz bir ismi gündeme aldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Westerlo forması giyen Bryan Reynolds'u kadrosuna katmak istiyor.

TÜRKİYE'DEN DE İLGİ VAR

Bununla birlikte İngiltere, Fransa ve Türkiye'den de 22 yaşındaki ABDli sağ beke ilginin olduğu belirtildi.

GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

Hull City'nin de Reynolds'un performansını takip etmek için gözlemci gönderen kulüplerden biri olduğu kaydedildi.

Westerlo'da Galatasaray'dan kiralan Emin Bayram, Başakşehir'den kiralanan Ravil Tagir ve Sinan Bolat gibi oyuncular da forma giyiyor.

Belçika ekibinde 34 maça çıkan 22 yaşındaki stoper, 4 asistlik performans sergiledi.

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