Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin iki yıldızına dev teklif yapıldı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town, Jacob Greaves ve Jaden Philogene için Hull City'ye bonuslar hariç 41 milyon euroluk teklif yaptı.

Haberde Hull City stoperi Jacob Greaves'e ayrılık için izin verildiği ve İngiliz ekibi için kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

PHILOGENE'DE SON DURUM

Teklif yapılan bir diğer isim olan Philogene için ise iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Bununla birlikte 22 yaşındaki futbolcuyla Crystal Palace'ın da ilgilendiği ifade edildi.

Anlaşma sağlanırsa Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, iki oyuncudan önemli bir bonservis geliri sağlayacak.

İKİ OYUNCUNUN RAKAMLARI

22 yaşındaki Philogene, Hull'da 32 maça çıktı ve 12 gol, 6 asist yaptı. 23 yaşındaki Greaves ise 177 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.