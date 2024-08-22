Hummels adım adım Mallorca'ya

Borussia Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mats Hummels'in yeni takımı belli oluyor.

FAVORİ MALLORCA

Sky Sport'un haberine göre; La Liga takımı Mallorca, Hummels'i transfer etmek için en büyük favori konumunda.

35 yaşındaki stoperle İspanyol kulübünün yetkilileri arasındaki müzakerelerin olumlu geçtiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

BRIGHTON DA DEVREDE

Haberde Alman stoperin önümüzdeki günlerde kararını vereceği vurgulanırken, Premier Lig ekibi Brigton'ın da futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

508 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund kariyerinde 508 resmi maçta forma giyen Mats Hummels bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.