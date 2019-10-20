Beşiktaş'ın yeni başkanı bugün belli olacak. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı saat 10.30’da başladı. Hürser Tekinoktay listesinde kimler var? Hürser Tekinoktay kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kulübün 34’üncü başkanının belirleneceği seçimde 10 bin Beşiktaşlı üyenin oy kullanması bekleniyor. Bu arada oy verme işlemi saat 11:15 itibari ile başladı. Hürser Tekinoktay hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

HÜRSER TEKİNOKTAY LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Hürser Tekinoktay'ın Divan Kurulu'na temsil ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Başkan Adayı Hürser Tekinoktay

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Tamer Mert

Doç. Dr. Emre Esen

Temuçin Tüzecan

Emir Tamer

Mehmet Bilal Özokur

Ercan Ozan

Levon Kamer Dökmeciyan

Ersan Aksoylu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Aker Çıtak

Murat Guci Geçgil

Mehmet Terzi

Çağrı Göksel

Tunga Fişekçioğlu

HÜRSER TEKİNOKTAY KİMDİR?

1960 İstanbul doğumlu olan Hürser Tekinoktay, Marmara Koleji Fen Bölümü'nden mezun oldu. İtalyanca öğrenen Hürser Tekinoktay, bir dönem Roma'ya giderek Lazio Kulübü'nün işleyişini inceledi. Fenerbahçe altyapısında futbol oynayan Hürser Tekinoktay, TFF kurslarına katılarak antrenör olmayı tercih etti. 1995 yılından itibaren Beşiktaş'ın genç takımlarında antrenörlük görevlerinde bulundu. Tekinoktay'ın 5 yıllık görevi içerisinde Nihat Kahveci, Yasin Sülün ve Ali Cansun gibi isimler Beşiktaş'a kazandırıldı.

2001 yılında Çanakkale Dardanelspor'un teknik direktörü oldu. Görevi boyunca 72 resmi maçtan 33 galibiyet elde etti. Bu dönemde Çanakkale Dardanelspor'da gençleştirme operasyonu yaparak yaş ortalamasını 19'a düşürdü. Gelinen süreçte geçtiğimiz aylarda Fikret Orman'ın karşısına çıkarak Beşiktaş başkan adayı oldu. Seçimi kaybeden Hürser Tekinoktay, 20 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeniden aday oldu.