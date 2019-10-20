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Hürser Tekinoktay listesinde kimler var? Hürser Tekinoktay kimdir?

Hürser Tekinoktay listesinde kimler var? Hürser Tekinoktay kimdir? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Beşiktaş'ın yeni başkanı bugün belli olacak. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı saat 10.30’da başladı. Kulübün 34’üncü başkanının belirleneceği Seçimde 10 bin Beşiktaşlı üyenin oy kullanması bekleniyor. Beşiktaş'ın yeni başkanı büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Beşiktaş'ın yeni başkanı bugün belli olacak. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı saat 10.30’da başladı. Hürser Tekinoktay listesinde kimler var? Hürser Tekinoktay kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kulübün 34’üncü başkanının belirleneceği seçimde 10 bin Beşiktaşlı üyenin oy kullanması bekleniyor. Bu arada oy verme işlemi saat 11:15 itibari ile başladı. Hürser Tekinoktay hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
HÜRSER TEKİNOKTAY LİSTESİNDE KİMLER VAR? 
Hürser Tekinoktay'ın Divan Kurulu'na temsil ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde:
 
Başkan Adayı Hürser Tekinoktay 
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Tamer Mert
Doç. Dr. Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer 
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Levon Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu
 
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Aker Çıtak
Murat Guci Geçgil
Mehmet Terzi 
Çağrı Göksel
Tunga Fişekçioğlu
 

 
HÜRSER TEKİNOKTAY KİMDİR?
1960 İstanbul doğumlu olan Hürser Tekinoktay, Marmara Koleji Fen Bölümü'nden mezun oldu. İtalyanca öğrenen Hürser Tekinoktay, bir dönem Roma'ya giderek Lazio Kulübü'nün işleyişini inceledi. Fenerbahçe altyapısında futbol oynayan Hürser Tekinoktay, TFF kurslarına katılarak antrenör olmayı tercih etti. 1995 yılından itibaren Beşiktaş'ın genç takımlarında antrenörlük görevlerinde bulundu. Tekinoktay'ın 5 yıllık görevi içerisinde Nihat Kahveci, Yasin Sülün ve Ali Cansun gibi isimler Beşiktaş'a kazandırıldı.
 
2001 yılında Çanakkale  Dardanelspor'un teknik direktörü oldu. Görevi boyunca 72 resmi maçtan 33 galibiyet elde etti. Bu dönemde Çanakkale Dardanelspor'da gençleştirme operasyonu yaparak yaş ortalamasını 19'a düşürdü. Gelinen süreçte geçtiğimiz aylarda Fikret Orman'ın karşısına çıkarak Beşiktaş başkan adayı oldu. Seçimi kaybeden Hürser Tekinoktay, 20 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeniden aday oldu. 

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