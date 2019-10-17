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Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim etti

Beşiktaş´ta 20 Ekim´de yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini avukatı Aker Çıkar aracılığıyla divan kuruluna teslim etti.

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Seçimde bulunan diğer adaylara da başarılan dileyen Av. Aker Çıtak, "Beşiktaş başkanı Sayın Hürser Tekinoktay´ın listesini sunduk. Beşiktaş´ımıza ve Türk sporuna hayırlı olsun. Diğer adaylara da başarılar diliyoruz. Divan kurulu üyelerimizi, genel kurul üyelerimizi, eski Beşiktaşlı dostlarımızı, oy kullanma hakkı olan 14 bin 600 üyemizi, 20 Ekim Pazar günü seçime, sandığa bekliyoruz. Beşiktaş´ın tarihi seçimine duyarlı olmalarını istiyoruz. Hepsini davet ediyor ve ilgilerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürser Tekinoktay'ın Divan Kurulu'na temsil ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Başkan Adayı Hürser Tekinoktay 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Tamer Mert

Doç. Dr. Emre Esen

Temuçin Tüzecan

Emir Tamer 

Mehmet Bilal Özokur

Ercan Ozan

Levon Kamer Dökmeciyan

Ersan Aksoylu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Aker Çıtak

Murat Guci Geçgil

Mehmet Terzi 

Çağrı Göksel

Tunga Fişekçioğlu

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