İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2022 Pazar / 20 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hüsamettin Yener, İstanbulspor yolunda
Spor

Hüsamettin Yener, İstanbulspor yolunda

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren forvet Hüsamettin Yener'e Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'un talip olduğu öğrenildi.

DHA19 Haziran 2022 Pazar 11:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Altay altyapısından yetişin son 2 sezonda kırmızı-lacivertli ekipte top koşturan 27 yaşındaki futbolcu, Altınordu ile yaptığı ilk görüşmede istediği ücret konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın kadroda kalması yönünde rapor verdiği Hüsamettin'in Süper Lig'den teklif beklediğini belirterek Altınordu'dan süre istediği öğrenildi. Kanatlarda ve ileri uçta görev yapabilen tecrübeli oyuncu ile İstanbulspor'un ilgilendiği gelen haberler arasında. Hüsamettin'in yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.