Hüsamettin Yener, İstanbulspor yolunda

Altay altyapısından yetişin son 2 sezonda kırmızı-lacivertli ekipte top koşturan 27 yaşındaki futbolcu, Altınordu ile yaptığı ilk görüşmede istediği ücret konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın kadroda kalması yönünde rapor verdiği Hüsamettin'in Süper Lig'den teklif beklediğini belirterek Altınordu'dan süre istediği öğrenildi. Kanatlarda ve ileri uçta görev yapabilen tecrübeli oyuncu ile İstanbulspor'un ilgilendiği gelen haberler arasında. Hüsamettin'in yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.