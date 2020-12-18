Hüseyin Acar Kayserispor'a veda etti

IHA 18 Aralık 2020 Cuma 09:34 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 09:34

Hes Kablo Kayserispor’dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından veda mesajı yayınladı. Bu sezon takım kaptanı olan ancak Aybaba’nın gelmesinden sonra takım kaptanlığı elinden alınan ve Antalyaspor maçı öncesinde yapılan görüşme ile sözleşmesinin feshedilmesi kararı alınan Hasan Hüseyin Acar, "İki buçuk yıldır formasını gururla giydiğim Kayserispor ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulüp çalışanlarına, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyor, kalan maçlarda başarılar diliyorum. Ayrıca yaşanan tüm zorluklar karşısında her zaman yanımızda olup, desteğini gösteren başkanımız Berna Gözbaşı’na ve temsilcim Cenk Melih Yazıcı’ya çok teşekkür ederim" dedi.

Hes Kablo Kayserispor’a 3 sezon önce transfer edilen Hasan Hüseyin Acar, 7 Türkiye Kupası, 48 Süper Lig maçında sarı kırmızılı formayı giydi. 4 bin 145 dakika oyunda kalan Hasan Hüseyin Acar 7 gol attı.