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Spor

Hüseyin Çimşir: Hakemden memnun değiliz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

01.02.2020  23:21 - Güncelleme: 01.02.2020  23:21

Maçı değerlendiren teknik adam, "Kazandığımız için mutluyuz. Biz de sahanın kenarında maçı yaşıyoruz. Zaman zaman agresif tavırlar sergileyebiliyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Erken geriye düşmek, beklediğimiz senaryo değildi. Sonra 2-1 öne geçtik. Biz farkı arttırabilirdik, yiyebilirdik." dedi.

"HEDEFİMİZ KUPAYI KALDIRMAK"

Tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Çimşir, "Hedefimiz, hayalimiz var. İnşallah hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak. Bu hayalimizden vazgeçmeyeceğiz. Bir adım daha attık, bir adım daha yaklaştık." ifadelerini kullandı.

"HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİZ"

Fenerbahçe'nin hakem performansına tepki göstermesine değinen antrenör, "Biz de hakemden çok memnun değiliz. Maç 1-0'ken bize verilmeyen bir penaltı var, hakem bütün takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullandı. Kartlarda, faullerde adil bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

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