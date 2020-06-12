Hüseyin Çimşir: ''Psikolojik anlamda hazırlık yaptık''

12 Haziran 2020 Cuma 21:12 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 21:12

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Çimşir, "İyi hazırlandık, süreç 4 Mayıs'ta bizim için başladı. 40 gündür antrenman yapıyoruz. Uzun aralar sonrasında hazırlık maçıyla hazırlanırdık ama bu sefer böyle bir imkanımız olmadı. Bu maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Mücadelenin seyirciden yoksun olacak olmasına da değinen genç hoca, "Seyirci, taraftar bu işin ruhu. Onlar olmadan nasıl olacak, ben de bilmiyorum. İyi konsantre olan daha avantajlı olacak. Biz de psikolojik anlamda hazırlıklar yaptık, iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.