İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2023 Cumartesi / 22 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7875
  • EURO
    20,3681
  • ALTIN
    1159.98
  • BIST100
    4984.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hüseyin Eroğlu: Bu maç çok değerliydi
Spor

Hüseyin Eroğlu: Bu maç çok değerliydi

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında evinde Altay'ı 2-1 yenen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 19:09 - Güncelleme:
Hüseyin Eroğlu: Bu maç çok değerliydi
ABONE OL

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altay maçında kaçırdıkları gollerin kendilerine yakışmadığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Altay ile karşılaştıkları maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, zor bir karşılaşmadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Çok gol kaçırdıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Bu maç çok değerliydi. Sakat ve cezalı oyuncularımız çok fazlaydı. Maçın tamamında 11'e yakın gol girişimimiz var. Bunları değerlendirememek bize yakışmadı. Bize yakışmayan da bir gol yedik. Farkı arttıramadık. Kazanmak çok önemliydi. 3 puan çok anlamlı. Altay fizik gücüyle oynayan ve duran topa önem veren bir takım. Rakip kaleci de çok iyi bir maç çıkarttı. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. Daha çok taraftarın maça gelmesini istiyoruz. Transfer için çaba harcıyoruz. Yakında netleşecek. En kısa zamanda transferlerin gerçekleşmesini bekliyorum." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.